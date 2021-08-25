Льготная семейная ипотека продлена в России до 2024 года
Действие в России программы «Семейная ипотека» с льготной ставкой до 6% годовых продлено до 2024 года, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление по поручению президента.
«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», - отмечают в пресс-службе.
Лидером среди регионов России по семейной ипотеке является Москва.
В первом полугодии 2021 года в столице было выдано более 3600 кредитов по этой программе на сумму 24,6 миллиардов рублей, сообщил ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Программой «Семейная ипотека» сейчас могут воспользоваться семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона.
Действие программы должно было закончиться в 2022 году.
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