Льготная семейная ипотека продлена в России до 2024 года

Действие в России программы «Семейная ипотека» с льготной ставкой до 6% годовых продлено до 2024 года, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление по поручению президента.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», - отмечают в пресс-службе.

Лидером среди регионов России по семейной ипотеке является Москва.

В первом полугодии 2021 года в столице было выдано более 3600 кредитов по этой программе на сумму 24,6 миллиардов рублей, сообщил ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программой «Семейная ипотека» сейчас могут воспользоваться семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона.

Действие программы должно было закончиться в 2022 году.

