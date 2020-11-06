Умер Михаил Жванецкий
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Эту информацию подтвердил представитель артиста Олег Сташкевич.
«Могу подтвердить, да, умер», - сказал он «Интерфаксу».
Михаилу Жванецкому было 86 лет.
В начале октября Сташкевич сообщил о решении Жванецкого завершить сценическую деятельность «из-за возраста».
Кончину сатирика прокомментировала певица Алла Пугачева, которая долгие годы дружила с ним.
«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала артистка в своем Instagram.
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