Умер Михаил Жванецкий

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Эту информацию подтвердил представитель артиста Олег Сташкевич.

«Могу подтвердить, да, умер», - сказал он «Интерфаксу».

Михаилу Жванецкому было 86 лет.

В начале октября Сташкевич сообщил о решении Жванецкого завершить сценическую деятельность «из-за возраста».

Кончину сатирика прокомментировала певица Алла Пугачева, которая долгие годы дружила с ним.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала артистка в своем Instagram.









