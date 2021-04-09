Названа вероятная причина роста числа заболевших COVID-19 в Москве

За сутки в Москве выявили 2421 случай заражения, а это максимальное значение с 30 января. Эксперт отмечает, что не допустить еще большего роста числа заболевших можно в случае активной иммунизации населения.

«Надо иммунизировать, и тогда будем жить более-менее спокойно и не зависеть от разных факторов», - утверждает Малышев.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что заболевшие после вакцинации люди могли бы болеть в более тяжелой форме, если бы не сделали прививку.

