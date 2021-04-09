Названа вероятная причина роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в столице может быть связан с прохождением одного-двух инкубационных периодов после снятия последних ограничительных мер, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

В России не выявили ни одной смерти после отечественных вакцин

За сутки в Москве выявили 2421 случай заражения, а это максимальное значение с 30 января. Эксперт отмечает, что не допустить еще большего роста числа заболевших можно в случае активной иммунизации населения.

«Надо иммунизировать, и тогда будем жить более-менее спокойно и не зависеть от разных факторов», - утверждает Малышев.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что заболевшие после вакцинации люди могли бы болеть в более тяжелой форме, если бы не сделали прививку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры