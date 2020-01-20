Названа возможная дата голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосования по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля. Об это сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Другой вероятной датой называется 26 апреля.

С инициативой внести изменения в Конституцию РФ выступил 15 января президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что поправки в Конституцию, предложенные российским главой, граждан не касаются.



