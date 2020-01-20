Названа возможная дата голосования по поправкам в Конституцию
20 января 202009:45
Всероссийское голосования по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля. Об это сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Другой вероятной датой называется 26 апреля.
С инициативой внести изменения в Конституцию РФ выступил 15 января президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что поправки в Конституцию, предложенные российским главой, граждан не касаются.
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ФОТО: flickr.com/Moscow-Live.ru
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