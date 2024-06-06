Названа стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ

Стоимость икорного ассорти с тостами или блинами на Петербургском международном экономическом форуме составила 17,5 тысяч рублей. Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» опубликовал меню ресторана «Магадан», расположенного на территории «Экспофорума», где участники ПМЭФ могли перекусить во время перерывов.

К ассорти икры можно также добавить бутылку французского розового шампанского за 24,5 тысячи рублей. Тогда общий счет составит 42 тысячи рублей.

СМИ озвучили стоимость обедов на ПМЭФ-2024

Бутылка красного крымского вина стоит 14 тысяч рублей, а цена за бокал пива, включая безалкогольное, начинается от одной тысячи рублей, сообщается на сайте «Аргументы и Факты».

5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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