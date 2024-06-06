Названа стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ

Стоимость икорного ассорти с тостами или блинами на Петербургском международном экономическом форуме составила 17,5 тысяч рублей. Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» опубликовал меню ресторана «Магадан», расположенного на территории «Экспофорума», где участники ПМЭФ могли перекусить во время перерывов.

К ассорти икры можно также добавить бутылку французского розового шампанского за 24,5 тысячи рублей. Тогда общий счет составит 42 тысячи рублей.