Названа стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург

В настоящее время ведется работа над сеткой тарифов на проезд по М-11 для легковых автомобилей. Предполагается, что путешествие из Москвы в Тверь в выходной день будет стоить 870 рублей, а из Твери в Санкт-Петербург – 1150 рублей. Также на стоимость проезда будет влиять наличие транспондера и день недели. Путешествие в обход населенных пунктов будет занимать до 5 с половиной часов, пишет Ura.ru.

Скоростная магистраль М-11 соединяет МКАД и Кольцевую автомобильную дорогу Санкт-Петербурга. Общая протяженность трассы составляет 669 километров.

