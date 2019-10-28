Названа стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург
Стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в среднем будет составлять 1,3 — 2 тысячи рублей, пишут Известия.
Отмечается, что стоимость будет варьироваться на разных участках трассы в зависимости от их протяженности. «Нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории», — говорится в пояснительной записки к проекту приказа «Автодора».
В настоящее время ведется работа над сеткой тарифов на проезд по М-11 для легковых автомобилей. Предполагается, что путешествие из Москвы в Тверь в выходной день будет стоить 870 рублей, а из Твери в Санкт-Петербург – 1150 рублей. Также на стоимость проезда будет влиять наличие транспондера и день недели. Путешествие в обход населенных пунктов будет занимать до 5 с половиной часов, пишет Ura.ru.
Скоростная магистраль М-11 соединяет МКАД и Кольцевую автомобильную дорогу Санкт-Петербурга. Общая протяженность трассы составляет 669 километров.
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