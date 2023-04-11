Названа стоимость пасхального стола в России

Праздничный пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 710 рублей, с учетом скидок его стоимость составит 647 рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

В преддверии Пасхи сервис рассчитал стоимость праздничных блюд и ингредиентов для них, а также изучил спрос на традиционные продукты. Так, стоимость готового кулича составила в среднем 274 рубля, творожной пасхи — 159 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания — 71 рубль, набора из 4 свечей — 116 рублей.

Отмечается, что за неделю до Пасхи, 4-10 апреля, продажи куличей увеличились в 7 раз, количество заказов готовой глазури выросло в четыре раза, а наборы для окрашивания яиц стали покупать втрое чаще. Самыми популярными готовыми куличами стали изделия торговых марок Milanese Panettone, «АШАН», «Русская Нива».

При этом все больше россиян покупают онлайн ингредиенты для приготовления куличей: по сравнению с прошлым годом продажи муки выросли на 42%, яиц — на 40%, дрожжей — на 32%, цукатов — на 22%. Традиционный пасхальный десерт, приготовленный самостоятельно, обойдется покупателям в 411 рублей (с учетом скидки — 311 рублей): для него потребуются 600 г муки, 300 мл молока, 180 г масла, 200 г сахара, 6 яиц, 20 г дрожжей, 150 г изюма.

