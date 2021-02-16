В ЦБ рассказали о вызове мошенников банкам
Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке. О новой схеме мошенничества в беседе с РИА Новости рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев.
Он сообщил, что злоумышленники понимают, что если мошенническая активность проходит через платежные системы, то она может быть остановлена на стороне банка. Из-за этого мошенники, заявляя жертве о якобы существующей угрозе деньгам на счете или другого предлога, стараются заставить клиента прийти в отделение, снять свои деньги и отправить их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат другого банка.
В результате обслуживающий банк видит только снятие денег, он не может защитить средства клиента. «Вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне», — заявил Сычев.
Ранее эксперт Виктор Достов рассказал, как не попасться в ловушку банковских мошенников, передает РИА ФАН.
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