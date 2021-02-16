В ЦБ рассказали о вызове мошенников банкам

Он сообщил, что злоумышленники понимают, что если мошенническая активность проходит через платежные системы, то она может быть остановлена на стороне банка. Из-за этого мошенники, заявляя жертве о якобы существующей угрозе деньгам на счете или другого предлога, стараются заставить клиента прийти в отделение, снять свои деньги и отправить их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат другого банка.

В результате обслуживающий банк видит только снятие денег, он не может защитить средства клиента. «Вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне», — заявил Сычев.

Ранее эксперт Виктор Достов рассказал, как не попасться в ловушку банковских мошенников, передает РИА ФАН.

