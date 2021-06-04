Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве

В Москве в среднем поездка на такси в I квартале 2021 года стоила 448 рублей, что на 3% больше, чем в I квартале 2020 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в Москве и Московской области зарегистрировано более 145 тысяч автомобилей такси. Ежедневно на дороги выезжает прядка 80 тысяч.

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Столичный таксопарк является самым молодым в Европе, средний возраст такси составляет 2,7 года.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что поездка в такси с детским креслом по более дорогому тарифу является дискриминацией.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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