Названа самая востребованная новая профессия в России
Специальность врача телемедицины возглавила рейтинг самых востребованных новых профессий в 2021 году. Спрос на таких специалистов во время пандемии вырос в пять раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.
Также востребованными являются специалисты в области робототехники, пилотировании дронов, кибербезопасности, 3D-печати, виртуальной реальности и VR-архитектуре. При этом средние зарплаты представителей этих профессий колеблются от 50 до 100 тысяч рублей.
Также в исследовании отмечается соответствие России мировым трендам по росту спроса на специалистов в области экологии. Аналитики онлайн-сервиса предсказывают, что в будущем более востребованными могут стать работники в сфере навигации и строительства в условиях Арктики. Такие специалисты могут получать до 160 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Олег Шеин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал сферы, где работники вынуждены сталкиваться с переработками. Парламентарий добавил, что для борьбы с неофициальным трудовым устройством следует применять санкции в отношении этих организаций.
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