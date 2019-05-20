Названа самая частая причина аллергии у россиян

Как сообщает Москва 24, еще четверть респондентов отметили, что страдают от непереносимости некоторых медикаментов. Еще 22% опрошенных рассказали, что причина их аллергии кроется в реакции на пыль и продукты питания. Запрет на животных в связи с реакцией на них организма знаком 12% респондентов.

Кроме того, сообщается, что большинство россиян увидели причины из-за которых развивается аллергия в плохой экологии. Так считают 60% опрошенных. Еще 42% сказали, что в этом виновато низкое качество продуктов, пишут Известия.

Уточняется, что в опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что для борьбы с глобальным потеплением необходимо посадить триллион деревьев. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв опроверг эту информацию и высказал НСН мнение, что подобная мера далека от воплощения, и в противном случае, может только усугубить ситуацию.

