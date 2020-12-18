Названа причина закрытия «Дома-2»

Закрытие реалити-шоу «Дом-2» вызвано конфликтом телеканала ТНТ и продакшн-компании с Администрацией президента РФ и Роскомнадзором. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в пятницу ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». Финальный выпуск телепроекта появится в эфире 30 декабря.

По данным Baza, чиновники были недовольны скандальным имиджем реалити и ТНТ в целом.

Издание отмечает, что отношения между телеканалом и госорганами обострились после назначения в марте Александра Жарова — нового гендиректора «Газпром-медиа Холдинга», которому принадлежит ТНТ. В кратчайшие сроки телеканал убрал большинство «взрослых» программ и сменил возрастной рейтинг на 0+.

По информации Baza, руководство ТНТ сократило эфирное время «Дома-2» с 6 до 4 часов в сутки. Однако телеканал остался в сложном положении. За несколько месяцев он лишился нескольких топ-менеджеров, ответственных за производство и покупку контента.

Источники Telegram-канала сообщают, что продакшн «Дома-2» занимается поисками новых площадок, где проект мог бы продолжить работу в привычном формате. По некоторым данным, программы, связанные с реалити, могут остаться в эфире ТНТ, но в изменённом виде.

