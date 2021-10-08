Названа причина смерти депутата Рады Полякова

Причиной смерти депутата Верховной рады Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«Согласно результатам вскрытия, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — приводит RT заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что Поляков был обнаружен мертвым в Киеве. Как сообщила полиция Киева, 33-летнему депутату стало плохо в такси, врачам не удалось его реанимировать. По факту произошедшего правоохранители начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

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ФОТО: Депутат Верховной рады Антон Поляков
ТЕГИ:СмертьДепутатыВерховная РадаУкраина
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