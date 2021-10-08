Названа причина смерти депутата Рады Полякова

Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году Инновационное лабораторное оборудование начали использовать в Морозовской больнице Аналитики назвали вакансии с наибольшими зарплатами в Москве Почти 3 тысячи заявок подано на участие в проекте «Наше дерево» в следующем году.