Названа причина, по которой китайцы активно ищут жен в России

«Китаянки очень требовательны, они подходят к браку с холодной головой и редко выйдут замуж за китайца, у которого нет машины, квартиры, определенных сбережений», — сказала она в беседе с NEWS.ru.

По словам Марии, в Китае считают, что женщины из России более удобны и не требовательны в быту.

Ранее сообщалось, что доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа на фоне серьезных демографических проблем в КНР предложил китайским мужчинам искать жен в других странах, передает «Радиоточка НСН».

