Названа причина, по которой китайцы активно ищут жен в России
Власти Китая активно пропагандируют идею женитьбы граждан на русских девушках, рассказала россиянка Мария, прожившая в китайском Даляне 10 лет.
«Китаянки очень требовательны, они подходят к браку с холодной головой и редко выйдут замуж за китайца, у которого нет машины, квартиры, определенных сбережений», — сказала она в беседе с NEWS.ru.
По словам Марии, в Китае считают, что женщины из России более удобны и не требовательны в быту.
Ранее сообщалось, что доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа на фоне серьезных демографических проблем в КНР предложил китайским мужчинам искать жен в других странах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru