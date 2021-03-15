Названа причина плохого самочувствия весной

Стало известно об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Филиппа Кузьменко.

По его словам, недомогание - типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако по словам Кузьменко, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, среди которых - цинга или куриная слепота. В этом случае требуется восполнить их дефицит.

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Таким образом, весеннюю хандру с помощью поливитаминов прогнать не получится. Среди других причин слабости - переутомление, связанное, например, с эпидемией коронавируса, однако весеннее солнце должно изменить всё к лучшему, уверен врач.

Во время весеннего периода дефицита витаминов необходимо употреблять больше свежих тёмно-зелёных овощей и зелени. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, овощи тёмно-зелёного цвета обладают рекордных количеством витаминов, которые нужны человеческому организму во время весеннего авитаминоза.

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