Названа причина плохого самочувствия весной

Таким образом, весеннюю хандру с помощью поливитаминов прогнать не получится. Среди других причин слабости - переутомление, связанное, например, с эпидемией коронавируса, однако весеннее солнце должно изменить всё к лучшему, уверен врач.

Во время весеннего периода дефицита витаминов необходимо употреблять больше свежих тёмно-зелёных овощей и зелени. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, овощи тёмно-зелёного цвета обладают рекордных количеством витаминов, которые нужны человеческому организму во время весеннего авитаминоза.

