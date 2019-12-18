В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В израильском посольстве отметили, что дипломаты занимаются продвижением хороших туристических и торговых отношений с РФ, попутно выразив надежду, что подобные вопросы в будущем будут решаться «лучшим образом».

Ранее, в октябре, суд в Подмосковье приговорил к семи с половиной годам тюрьмы 25-летнюю гражданку Израиля, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Девушка летела транзитным рейсом через Москву.

За соотечественницу вступился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он попросил Путина помиловать девушку, однако российский президент отказался удовлетворить его ходатайство.

