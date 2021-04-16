Названа предварительная дата выездного заседания суда по делу о крушении MH17

Выездное заседание суда по делу о крушении малазийского «Боинга» в воздушном пространстве Украины в 2014 году может пройти на месте реконструкции обломков самолета 26 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стейнхейса.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии следствия, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.