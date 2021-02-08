Суд в Нидерландах не допустил экспертов «Алмаз-Антея» к обломкам MH17

Суд в Нидерландах не увидел необходимости в допуске российских экспертов концерна «Алмаз-Антей» к обломкам самолёта Boeing рейса MH17 до их допроса. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

В судебном комплексе «Схипхол» близ Амстердама в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Как отметил судья, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила допустить специалистов концерна к изучению обломков самолёта.

«Также было запрошено, чтобы фото всех частей обломков и фото обломков, которые не были восстановлены, были отправлены "Алмаз-Антею" до того, как эксперты будут допрошены. Суд не видит в этом необходимости» — передаёт слова судьи РИА Новости.

При этом суд поручил прокуратуре приобщить к делам всех обвиняемых отчёты концерна 2015-2016 годов о повреждениях Boeing. Как отметил Стинхейс, из отчётов и реакции «Алмаз-Антея» не следует, что специалисты были в невыгодном или неравном положении при допуске к информации по сравнению с другими участниками расследования.

Суд по делу о крушении в Донбассе Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур начался в 9 марта в Нидерландах. В результате произошедшей 17 июля 2014 года катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся в самолёте.

Дело о крушении расследовала следственная группа под руководством нидерландской прокуратуры, при этом Россию не допустили к расследованию, отмечают Известия.

Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, авиалайнер был сбит из принадлежащего курской зенитно-ракетной бригаде ЗРК «Бук». Подполковник запаса ВДВ РФ Пулатов — единственный из обвиняемых, согласившийся на взаимодействие с судом. Остальных фигурантов судят заочно.

