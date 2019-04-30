Названа основная причина преждевременной смерти

Заболевания сердца являются основной причиной преждевременной смерти. Как сообщает портал EurekAlert, с таким заявлением выступили ученые Северо-Западного университета в США. В ходе проведённого исследования специалисты обработали данных об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек. Данные собирались в период с 1999 по 2017 год.

Специалисты установили, что в течение последних семи лет люди стали чаще погибать от проблем с сердцем. Причём рост смертности происходит на фоне значительных успехов в области медицинского и хирургического лечения сердечной недостаточности.

Между тем, ранее стало известно, что риск преждевременной смерти у мужчин возрастает в два раза, если пульс в состоянии покоя превышает 75 ударов в минуту. Такой вывод сделали медицинские специалисты в Швеции. Врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН раскритиковал выводы ученых, заявив, что эти данные были известны науке уже 150 лет. Он заявил, что западные исследователи выдают старые факты за новейшие открытия, таким образом пытаясь оправдать свое финансовое обеспечение.

Как отмечает Ura.ru, потеря способности чувствовать запахи, по словам ученых из университета штата Мичиган (США), является одним из самых ранних признаков развития нейрогенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, синдром Хантингтона и старческие деменции), провоцирующих преждевременную смерть, сообщает Утро.ру.



