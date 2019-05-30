Названа опасность утреннего кофе

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал об опасностях постоянного употребления кофе, передаёт АГН Москва.

По словам эксперта, регулярная чашка кофе может вызвать зависимость, а при резком отказе от напитка может образоваться абстинентный синдром с сонливостью, головной болью и резкими перепадами настроения.

«Кофеин противопоказан лицам, страдающим эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей, при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, при глаукоме, а также в случаях индивидуальной непереносимости. Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях», - предостерёг Брюн.

Кроме того, регулярное употребление больших доз кофе может привести к раздражительности, психомоторному возбуждению, бессоннице и другим признакам истощения, отмечает Газета.ру.

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