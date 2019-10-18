Появилась новая версия гибели Виктора Цоя

18 октября 201909:57

Специалисты петербургского Института безопасности дорожного движения изучили обстоятельства ДТП, в котором погиб певец Виктор Цой, пишет «Фонтанка».

В частности, эксперты проанализировали схему ДТП и технический паспорт дороги, на которой произошла авария. Они пришли к выводу, что обустройство трассы не соответствовало требованиям.

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В частности, там отсутствовали дорожные знаки, предупреждающие о сужении дороги и опасном повороте. При этом на снимке с места трагедии, который был сделан спустя пару месяцев после ДТП, знаки уже стоят. Специалисты считают, что они появились там уже после гибели Цоя.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на трассе Слока-Талси в Латвии. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Считается, что артист мог заснуть за рулем.

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ФОТО: www.peoples.ru
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