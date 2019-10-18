Появилась новая версия гибели Виктора Цоя

В частности, там отсутствовали дорожные знаки, предупреждающие о сужении дороги и опасном повороте. При этом на снимке с места трагедии, который был сделан спустя пару месяцев после ДТП, знаки уже стоят. Специалисты считают, что они появились там уже после гибели Цоя.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на трассе Слока-Талси в Латвии. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Считается, что артист мог заснуть за рулем.

