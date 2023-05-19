Названа лучшая страховая компания России
Первая ежегодная премия Сравни в сфере страхования и финансов состоялась в Москве 18 мая 2023 года. Экспертный совет и аудитория маркетплейса присудили победу «Ингосстраху» в номинации «Лучшая страховая компания».
По мнению жюри, победитель премии сумел завоевать столь высокую популярность за счет обширного спектра страховых продуктов, особенно по защите здоровья и имущества.
От «Ингосстраха» на церемонию награждения прибыл первый заместитель гендиректора Иван Матвеев. По его словам, страховая компания всегда была лидером, прокладывающим новый путь, а также отметил, что этот статус в быстро меняющемся мире поддерживать непросто. Матвеев добавил, что подобные премии позволяют следить за трендами рынка и опираться на них, а премию Сравни компания рассматривает как стратегического партнера, стимулирующего к новым достижениям.
В свою очередь гендиректор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов назвал победу страховой компании в премии заслуженной. Он отметил такие качества победителя, как гибкое управление параметрами продуктов, надежность и удобство оформления. Это, по мнению Леонидова, и позволило компании получить статус лидера индустрии.
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