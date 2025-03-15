При столкновении электрички с большегрузом под Ярославлем пострадали 11 человек

По предварительным данным, водитель большегруза с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где и столкнулся с пассажирским поездом.

В результате происшествия был госпитализирован водитель грузовика, а еще 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

