При столкновении электрички с большегрузом под Ярославлем пострадали 11 человек
В результате столкновения грузового автомобиля «Ситрак» с электричкой в Ярославской области пострадали 11 человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, водитель большегруза с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где и столкнулся с пассажирским поездом.
В результате происшествия был госпитализирован водитель грузовика, а еще 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.
Ранее стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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