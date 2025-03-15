В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
Более 370 человек исключили из списка лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, этих граждан удалось найти.
В МЧС России также сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Как отметили в ведомстве, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения и лечебные учреждения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru