В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек

По его словам, этих граждан удалось найти.

В МЧС России также сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Как отметили в ведомстве, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения и лечебные учреждения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

