В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек

Более 370 человек исключили из списка лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей

По его словам, этих граждан удалось найти.

В МЧС России также сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Как отметили в ведомстве, людей оперативно доставляют в пункты временного размещения и лечебные учреждения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Хинштейн
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