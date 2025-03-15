На «Ленфильме» покажут ленту «Республика ШКИД»

Фильм получил Гран-при на фестивале детских фильмов в Москве в 1968-м и Вторую премию за лучший детский и юношеский фильм на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.

Киноленту представит глава Учебного центра «Ленфильма» Андрей Егоров. Показ состоится в воскресенье, 16 марта.

Ранее стало известно, что марафон фильмов с участием актера Сергея Юрского пройдет 16 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

