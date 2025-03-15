На «Ленфильме» покажут ленту «Республика ШКИД»
На «Ленфильме» покажут киноленту «Республика ШКИД» к юбилею актера и режиссера Сергея Юрского, сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Фильм получил Гран-при на фестивале детских фильмов в Москве в 1968-м и Вторую премию за лучший детский и юношеский фильм на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.
Киноленту представит глава Учебного центра «Ленфильма» Андрей Егоров. Показ состоится в воскресенье, 16 марта.
Ранее стало известно, что марафон фильмов с участием актера Сергея Юрского пройдет 16 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четвертый сезон «Теда Лассо» расскажет про женский состав «Ричмонда»
- На «Ленфильме» покажут ленту «Республика ШКИД»
- Сбивший людей на тротуаре в центре Москвы водитель был пьян
- При столкновении электрички с большегрузом под Ярославлем пострадали 11 человек
- Легковушка протаранила толпу людей на остановке в центре Москвы
- В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет
- Блогер Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»
- Штормы и торнадо унесли жизни 16 человек в США
- Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
- В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru