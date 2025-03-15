Сбивший людей на тротуаре в центре Москвы водитель был пьян

По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП есть пострадавшие, им оказываются медицинскую помощь.



На месте происшествия находится прокурор округа Олег Кудрявцев.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

