Сбивший людей на тротуаре в центре Москвы водитель был пьян

Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, был пьян, сообщили в столичной прокуратуре.

Легковушка протаранила толпу людей на остановке в центре Москвы

По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП есть пострадавшие, им оказываются медицинскую помощь.

На месте происшествия находится прокурор округа Олег Кудрявцев.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичная прокуратура
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