Сбивший людей на тротуаре в центре Москвы водитель был пьян
15 марта 202521:22
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, был пьян, сообщили в столичной прокуратуре.
По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП есть пострадавшие, им оказываются медицинскую помощь.
На месте происшествия находится прокурор округа Олег Кудрявцев.
Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на путях задерживаются трамваи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru