Штормы и торнадо унесли жизни 16 человек в США
Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали из-за штормов и торнадо, обрушившихся на Юг и Средний Запад США, пишет NBC News.
Около 138 млн человек могут пострадать из-за стихии. Изменения в погоде коснутся штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас , отмечает издание. Такие явления уже вызвали более 100 очагов возгорания.
Более 300 тысяч потребителей электроэнергии уже остались без света в тех районах, куда пришли торнадо и штормы. В них уже зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек.
Ранее стало известно, что из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru