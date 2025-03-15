Штормы и торнадо унесли жизни 16 человек в США

Около 138 млн человек могут пострадать из-за стихии. Изменения в погоде коснутся штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас , отмечает издание. Такие явления уже вызвали более 100 очагов возгорания.



Более 300 тысяч потребителей электроэнергии уже остались без света в тех районах, куда пришли торнадо и штормы. В них уже зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек.

Ранее стало известно, что из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

