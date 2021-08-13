Эксперт рассказал о способах защиты сбережений

Чтобы защитить сбережения, необходимо воспользоваться способом накопления денег с помощью рубля, доллара, евро и фунта, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузов.

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По его словам, предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Эксперт предложил разделить сбережения на четыре части в равных долях: рубль, доллар, евро и английский фунт. Таким образом, колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения.

При этом финансист отметил, что кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах.

Как сообщалось, рубль зависим от сырьевых рынков, однако менее предсказуемы для него геополитические риски.

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