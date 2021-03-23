Названа дата слушания по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, в 2019 году устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Военная прокуратура выступила против апелляции на приговор Шамсутдинову

Суд в январе приговорил Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также обязал выплатить компенсации на общую сумму 9,8 млн рублей семьям восьми погибших и двоих пострадавших. Адвокат потерпевших и представители солдата-срочника подали три апелляционные жалобы на приговор, отмечают Известия.

Как рассказал адвокат Равиль Тугушев в беседе с ТАСС, суд взял на рассмотрение все апелляции. Ранее военная прокуратура выступила против жалоб, так как считает приговор законным и обоснованным, напоминает Газета.ру.

Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. В результате восемь человек погибли. Как утверждает защита срочника, на эти действия его подтолкнули неуставные отношения в части.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАпелляцияСуд
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