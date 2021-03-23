Названа дата слушания по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову
Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, в 2019 году устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд в январе приговорил Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также обязал выплатить компенсации на общую сумму 9,8 млн рублей семьям восьми погибших и двоих пострадавших. Адвокат потерпевших и представители солдата-срочника подали три апелляционные жалобы на приговор, отмечают Известия.
Как рассказал адвокат Равиль Тугушев в беседе с ТАСС, суд взял на рассмотрение все апелляции. Ранее военная прокуратура выступила против жалоб, так как считает приговор законным и обоснованным, напоминает Газета.ру.
Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. В результате восемь человек погибли. Как утверждает защита срочника, на эти действия его подтолкнули неуставные отношения в части.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Зюганов увидел признаки скорого дефолта в России
- Россияне назвали Москву самым привлекательным городом для переезда
- Британцев разочаровал Байден после отдыха Путина в тайге
- Госрасходы России за 2020 год достигли рекордного уровня с начала 90-х
- Названа дата слушания по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru