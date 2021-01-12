Названа дата рассмотрения исков о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 20 января рассмотрение исков прокуратуры о запрете в России ряда мультфильмов в стиле японского аниме и композиции рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) «Я съел деда». Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Надзорное ведомство, в частности, требует признать запрещенной информацией анимационные фильмы «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», а также некоторые мультсериалы по мотивам японской манги, в том числе «Тетрадь смерти» и «Эльфийская песнь».
Как подчёркивается в иске, в каждом из этих произведений наличествует жестокость, убийства, насилие. Так, аниме «Межвидовые рецензенты» рассказывает о проституции с участием людей, мифических эльфов и орков.
В «Токийском терроре» двое подростков терроризируют нацию после взрыва в столице Японии.
Что касается композиции Моргенштерна, то решение о её допустимости суд примет после прослушивания на заседании, поскольку специалисты не пришли к однозначному выводу о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.
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