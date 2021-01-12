Названа дата рассмотрения исков о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 20 января рассмотрение исков прокуратуры о запрете в России ряда мультфильмов в стиле японского аниме и композиции рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) «Я съел деда». Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Надзорное ведомство, в частности, требует признать запрещенной информацией анимационные фильмы «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», а также некоторые мультсериалы по мотивам японской манги, в том числе «Тетрадь смерти» и «Эльфийская песнь».