Названа дата прощания с вдовой Сергея Бондарчука

Напомним, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Актриса снялась более чем в 60 картинах. Она была супругой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Зрителям она известна ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и многим другим.

