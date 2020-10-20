Названа дата прощания с вдовой Сергея Бондарчука
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет 22 октября в Москве. Об этом рассказал сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.
«Прощание с моей мамой, Ириной Константиновной, пройдёт в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище», - цитирует Бондарчука РИА Новости.
Учитывая ситуацию с распространением COVID-19 в столице, режиссер попросил стараться соблюдать дистанцию на прощании, а также воспользоваться защитными масками, особенно пожилых людей.
Напомним, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Актриса снялась более чем в 60 картинах. Она была супругой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.
Зрителям она известна ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и многим другим.
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