Названа дата похорон музыканта Александра Липницкого

Участника российской рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого похоронят 30 марта в районе села Аксиньино в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС 28 марта со ссылкой на друга музыканта, критика Артемия Троицкого.

Тело утонувшего Александра Липницкого из «Звуков Му» обнаружено

«Отпевание в 12 часов во вторник в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом (с селом – прим. НСН)», - пояснил музыкальный критик.

О гибели музыканта заявила его супруга 25 марта. Также музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook написал, что во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы 68-летний Липницкий провалился под лед вместе со своей собакой и утонул.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Музыкант учился на факультете журналистики МГУ, публиковался в советских изданиях. Однако позже Липницкий увлекся рок-музыкой и в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», в которой играл до 1990 года.

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ФОТО: pixabay.com
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