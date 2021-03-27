Тело утонувшего Александра Липницкого из «Звуков Му» обнаружено

«Тело музыканта найдено», — заявил собеседник агентства.

Напомним, поиски тела Липницкого были приостановлены до 27 марта.

О гибели музыканта заявила его супруга 25 марта. Также музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook написал, что во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы 68-летний Липницкий провалился под лед вместе со своей собакой и утонул.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Музыкант учился на факультете журналистики МГУ, публиковался в советских изданиях. Однако позже Липницкий увлекся рок-музыкой и в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», в которой играл до 1990 года.

