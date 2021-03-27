Тело утонувшего Александра Липницкого из «Звуков Му» обнаружено
Тело основателя российской рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке, обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело музыканта найдено», — заявил собеседник агентства.
Напомним, поиски тела Липницкого были приостановлены до 27 марта.
О гибели музыканта заявила его супруга 25 марта. Также музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook написал, что во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы 68-летний Липницкий провалился под лед вместе со своей собакой и утонул.
Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Музыкант учился на факультете журналистики МГУ, публиковался в советских изданиях. Однако позже Липницкий увлекся рок-музыкой и в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», в которой играл до 1990 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 885 / сут.
Умерли
97 404+387 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 337 / сут.
- Тело утонувшего Александра Липницкого из «Звуков Му» обнаружено
- Володин напомнил о наказании за нарушение законодательства о персональных данных
- В Минск стягивают бронетехнику перед акцией протеста
- В Белоруссии расследуют дело о попытке организации массовых беспорядков
- Состоялось представление Мельниченко в качестве врио губернатора Пензенской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru