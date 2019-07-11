Названа «безвредная» порция шоколада

При этом если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом эта порция может быть увеличена. Также врачи рекомендуют есть шоколад в первой половине дня, поскольку лакомство содержит вещества, обладающие возбуждающим действием, и способно помешать спокойному сну, отмечает «Свободная пресса».

Согласно последним исследованиям, темный шоколад полезнее молочного и при умеренном потреблении может оказать благоприятное воздействие на здоровье, пишет Газета.ру.

Напомним, что 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.

