Общество

Названа «безвредная» порция шоколада

11 июля09:49

Врачи назвали «безвредную» порцию шоколада. По данным специалистов, без вреда для здоровья можно ежедневно съедать половину 100-граммовой плитки темного шоколада с содержанием какао не менее 50 процентов. Об этом «РИА Новостям» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексей Буеверов.

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При этом если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом эта порция может быть увеличена. Также врачи рекомендуют есть шоколад в первой половине дня, поскольку лакомство содержит вещества, обладающие возбуждающим действием, и способно помешать спокойному сну, отмечает «Свободная пресса».

Согласно последним исследованиям, темный шоколад полезнее молочного и при умеренном потреблении может оказать благоприятное воздействие на здоровье, пишет Газета.ру.

Напомним, что 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.

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