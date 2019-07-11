Названа «безвредная» порция шоколада
Врачи назвали «безвредную» порцию шоколада. По данным специалистов, без вреда для здоровья можно ежедневно съедать половину 100-граммовой плитки темного шоколада с содержанием какао не менее 50 процентов. Об этом «РИА Новостям» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексей Буеверов.
При этом если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом эта порция может быть увеличена. Также врачи рекомендуют есть шоколад в первой половине дня, поскольку лакомство содержит вещества, обладающие возбуждающим действием, и способно помешать спокойному сну, отмечает «Свободная пресса».
Согласно последним исследованиям, темный шоколад полезнее молочного и при умеренном потреблении может оказать благоприятное воздействие на здоровье, пишет Газета.ру.
Напомним, что 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.
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