Названа безопасная порция арбуза

Уролог считает, что такое количества арбуза не навредит человеку со здоровыми почками. При этом Шульгин рекомендовал ограничить потребление ягоды и воды пациентам с почечной недостаточностью.

«Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки», — сказал врач.

Он также напомнил о желчегонных свойствах арбузов и посоветовал воздержаться от его употребления людям, страдающим хроническим воспалением поджелудочной железы, чтобы не спровоцировать рецидив болезни.

