Названа безопасная порция арбуза

Безопасная порция арбуза для здорового человека составляет от 500 граммов до одного килограмма в день. Об этом заявил заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в интервью «Вечернему Волгограду».

Диетолог рассказала о серьезной опасности арбуза

Уролог считает, что такое количества арбуза не навредит человеку со здоровыми почками. При этом Шульгин рекомендовал ограничить потребление ягоды и воды пациентам с почечной недостаточностью.

«Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки», — сказал врач.

Он также напомнил о желчегонных свойствах арбузов и посоветовал воздержаться от его употребления людям, страдающим хроническим воспалением поджелудочной железы, чтобы не спровоцировать рецидив болезни.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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