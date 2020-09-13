Названа безопасная порция арбуза
Безопасная порция арбуза для здорового человека составляет от 500 граммов до одного килограмма в день. Об этом заявил заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в интервью «Вечернему Волгограду».
Уролог считает, что такое количества арбуза не навредит человеку со здоровыми почками. При этом Шульгин рекомендовал ограничить потребление ягоды и воды пациентам с почечной недостаточностью.
«Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки», — сказал врач.
Он также напомнил о желчегонных свойствах арбузов и посоветовал воздержаться от его употребления людям, страдающим хроническим воспалением поджелудочной железы, чтобы не спровоцировать рецидив болезни.
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