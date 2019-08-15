Назван тип мужчин, промышляющих семейным киднепингом

Вернувшая своих детей через суд рассказала на пресс-конференции НСН, какие мужчины занимаются семейным киднепингом.

Глава некоммерческой организации «Верните детство», ставшая первой в России, кто возбудил уголовное дело против мужа за кражу детей, Разия Юсупова рассказала на пресс-конференции НСН, от каких мужчин можно ожидать подобных поступков.

«К какому контингенту относятся данные люди, данные мужчины? В основном, это контингент папины сынки. В большей степени. Я думаю, что по-другому назвать их нельзя, это все от безнаказанности», — заявила она.

ФОТО: НСН

Ранее адвокат Павел Лапшов рассказал на пресс-конференции НСН, в чем причина проблемы семейного киднепинга и как с ним нужно бороться.

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ФОТО: НСН
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