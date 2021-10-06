Назван способ защиты от «роботов-мошенников»
Стало известно о способе защиты от «роботов-мошенников», сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Алексея Лукация.
По его словам, два-три месяца назад появился новый вид мошенничества, при котором человеку звонит робот якобы от имени банка. Как считает эксперт, единственный способ защититься от подобного мошенничества — повесить трубку.
Лукаций напомнил, что существуют приложения по определению мошенников, однако такие технологии неэффективны в случае подобных преступлений. Эти программы работают только в том случае, если кто-то уже в их базу поместил номер, с которого звонит мошенник.
Как сообщалось ранее, появился новый способ телефонного мошенничества в России с роботом и тональным режимом.
Владелец телефона получает звонок от робота, который сообщает, что номер телефона или счета был изменен. После этого он предлагает перейти в тоновый набор и нажать конкретную кнопку, если «изменение было совершено по ошибке». После этого человека соединяют с «техническим специалистом», которым оказывается мошенник.
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