Назван способ защиты от «роботов-мошенников»

По его словам, два-три месяца назад появился новый вид мошенничества, при котором человеку звонит робот якобы от имени банка. Как считает эксперт, единственный способ защититься от подобного мошенничества — повесить трубку.

Лукаций напомнил, что существуют приложения по определению мошенников, однако такие технологии неэффективны в случае подобных преступлений. Эти программы работают только в том случае, если кто-то уже в их базу поместил номер, с которого звонит мошенник.

Как сообщалось ранее, появился новый способ телефонного мошенничества в России с роботом и тональным режимом.

Владелец телефона получает звонок от робота, который сообщает, что номер телефона или счета был изменен. После этого он предлагает перейти в тоновый набор и нажать конкретную кнопку, если «изменение было совершено по ошибке». После этого человека соединяют с «техническим специалистом», которым оказывается мошенник.

