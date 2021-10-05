Стало известно о новом мошенничестве с помощью телефона

Российские мошенники придумали новую уловку, которая позволяет при помощи робота и тонального режима вывести жертву на телефонный разговор, чтобы затем похитить деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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Так, жертве звонит робот и сообщает, что номер телефона или счета был изменен. Затем он предлагает перейти в тоновый набор и нажать на конкретную кнопку, если «изменение было совершено по ошибке». После этого человека соединяют с мошенником, который играет роль «технического специалиста».

При этом технически при нажатии кнопки что-то сделать с самим девайсом после нажатия нельзя.

Как сообщалось, теперь злоумышленники отправляют письма от имени налоговой службы. В посланиях они просят предоставить документы. Послания от лженалоговиков стали появляться с 29 сентября.

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