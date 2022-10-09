Назван способ увеличить пенсию безработным россиянам
В России размер пенсии зависит от количества накопленных баллов, которые начисляются за каждый отработанный год, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатиму Дзгоеву.
По ее словам, эти баллы могут быть начислены и за тот период, когда россиянин не работал, а занимался полезной для общества деятельностью. Речь идет об уходе за ребенком, за инвалидом или службе в армии. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Армейская служба и уход за престарелыми даст 1,8 балла.
Эти периоды будут засчитаны в страховой стаж при условии, что перед ними или после была оплачиваемая работа.
Россиянам, у которых стаж меньше положенных по закону 13 лет, можно «купить» недостающие года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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