Назван способ увеличить пенсию безработным россиянам

В России размер пенсии зависит от количества накопленных баллов, которые начисляются за каждый отработанный год, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатиму Дзгоеву.

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По ее словам, эти баллы могут быть начислены и за тот период, когда россиянин не работал, а занимался полезной для общества деятельностью. Речь идет об уходе за ребенком, за инвалидом или службе в армии. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго - 5,4, за третьего - 8,1. Армейская служба и уход за престарелыми даст 1,8 балла.

Эти периоды будут засчитаны в страховой стаж при условии, что перед ними или после была оплачиваемая работа.

Россиянам, у которых стаж меньше положенных по закону 13 лет, можно «купить» недостающие года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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