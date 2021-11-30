Назван способ правильно просыпаться для продуктивного дня

Стало известно, как правильно просыпаться для продуктивного дня, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление психолога Дмитрия Синареве.

Врач сообщил, как просыпаться бодрым

По его словам, эффективность в течение рабочего дня и качество принимаемых решений зависят от того, в каком настроении просыпается человек. Эксперт советует после пробуждения минуту полежать с закрытыми глазами, пожелать себе доброго утра, сделать несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелить пальцами рук и ног, потянуться «от души, как в детстве».

Также рекомендуется вспомнить приятные моменты из жизни, визуализировать красоту природы или образ любимого человека.

Синарев советует не вскакивать с постели резко, поскольку психика человека не любит резких переходов.

Вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов сна, а с пробуждением посреди цикла сна, сообщил ранее врач Каран Радж в своем TikTok.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Сон
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