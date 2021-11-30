Назван способ правильно просыпаться для продуктивного дня

По его словам, эффективность в течение рабочего дня и качество принимаемых решений зависят от того, в каком настроении просыпается человек. Эксперт советует после пробуждения минуту полежать с закрытыми глазами, пожелать себе доброго утра, сделать несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелить пальцами рук и ног, потянуться «от души, как в детстве».

Также рекомендуется вспомнить приятные моменты из жизни, визуализировать красоту природы или образ любимого человека.

Синарев советует не вскакивать с постели резко, поскольку психика человека не любит резких переходов.

Вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов сна, а с пробуждением посреди цикла сна, сообщил ранее врач Каран Радж в своем TikTok.

