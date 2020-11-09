Назван способ появления интимного видео Дзюбы

Хакер Александр Варской высказался о возможных причинах утечки интимного видео с участием футболиста Артема Дзюбы, сообщил он «Комсомольской правде».

Так, скорее всего на телефон жертвы была установлена определенная программа, которая позволяет незаметно получить над ним контроль вплоть до нажатия нужных клавиш или включения в любой момент записи камеры.

«Может быть и такое, что человек хранил у себя видео на телефоне и его оттуда украли, но мне все-таки кажется, что это была онлайн-съемка — по поведению футболиста можно сделать вывод, что он отвечает на некие сигналы, которые видит в этот момент на экране», — отметил хакер.

Он не исключил, что злоумышленники могут получить доступ к камерам знаменитостей и в реальном времени, однако этот будет гораздо дороже и рискованнее.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. Из-за этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. Кроме того, после интимного видео Дзюбу не вызвали в сборную.

Позже Дзюба прокомментировал опубликованное интимное видео со своим участием.

