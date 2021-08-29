Назван способ определить, кто звонит с неизвестного номера
Ни один звонящий не может полностью остаться неизвестным общедоступными методами: на сегодня существует достаточно различных средств определения входящего номера, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Павла Мясоедова.
В качестве примера он привел различные базы данных злоумышленников или специальные приложения от банков, операторов связи или других организаций, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда поступил звонок.
Однако время от времени токсичные входящие звонки не распознаются. В этом случае необходимо сохранять бдительность и при малейших подозрениях завершить вызов, а затем проверять цифры через поисковые системы в интернете и в различных разделах сайтов объявлений.
Также можно найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которые могут рассказать о незнакомце.
Тем временем, «Общероссийский народный фронт» предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены. Общественники считают необходимым обязать операторов сотовой связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках.
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