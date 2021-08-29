Назван способ определить, кто звонит с неизвестного номера

В качестве примера он привел различные базы данных злоумышленников или специальные приложения от банков, операторов связи или других организаций, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда поступил звонок.

Однако время от времени токсичные входящие звонки не распознаются. В этом случае необходимо сохранять бдительность и при малейших подозрениях завершить вызов, а затем проверять цифры через поисковые системы в интернете и в различных разделах сайтов объявлений.

Также можно найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которые могут рассказать о незнакомце.

Тем временем, «Общероссийский народный фронт» предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены. Общественники считают необходимым обязать операторов сотовой связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках.

