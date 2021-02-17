Назван способ легко пережить шестидневную рабочую неделю
Стало известно, как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю, передает радио Sputnik со ссылкой на кандидата психологических наук, доцента Московского городского педагогического университета Ларису Овчаренко.
По ее словам, помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом поможет мысль о том, что после длинной рабочей неделей последует сразу несколько выходных дней. Визуализация выходных - один из приемов, который специалисты тайм-менеджмента рекомендуют использовать в подобных случаях.
Как отмечает эксперт, есть категория сотрудников, для которых дополнительный рабочий день может стать проблемой. Это те, кто выполняет обязанности, требующие большой концентрации. Для них актуальным может быть еще один прием, который заключается в перераспределении нагрузки: самые легкие и приятные дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных проблем.
Напомним, текущая рабочая неделя в России - шестидневная. После этого последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Под Братском пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом
- Назван способ легко пережить шестидневную рабочую неделю
- Дворкович: В Россию возвращаются «утекшие мозги»
- Илон Маск утратил титул самого богатого человека в мире
- Названа причина отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru