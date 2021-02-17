Назван способ легко пережить шестидневную рабочую неделю

Как отмечает эксперт, есть категория сотрудников, для которых дополнительный рабочий день может стать проблемой. Это те, кто выполняет обязанности, требующие большой концентрации. Для них актуальным может быть еще один прием, который заключается в перераспределении нагрузки: самые легкие и приятные дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных проблем.

Напомним, текущая рабочая неделя в России - шестидневная. После этого последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля.

