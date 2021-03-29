СМИ: в России мошенники решили нажиться на мошенниках

В рунете за один день появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, сообщает «Коммерсант».

Эта информация нужна мошенникам для того, чтобы снимать деньги с них, то есть эти сайты ориентированы на обман самих мошенников.

Для покупки данных предлагается перевести 50 долларов США на криптокошелек.

Опрошенные газетой эксперты считают, что целевой аудиторией этих сайтов являются юные кардеры – мошенники, которые специализируются на краже денег с карт.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыИнтернетМошенникиМошенничество
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