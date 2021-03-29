СМИ: в России мошенники решили нажиться на мошенниках
29 марта 202112:54
В рунете за один день появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, сообщает «Коммерсант».
Эта информация нужна мошенникам для того, чтобы снимать деньги с них, то есть эти сайты ориентированы на обман самих мошенников.
Для покупки данных предлагается перевести 50 долларов США на криптокошелек.
Опрошенные газетой эксперты считают, что целевой аудиторией этих сайтов являются юные кардеры – мошенники, которые специализируются на краже денег с карт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Пенсионерка из Крыма получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
- Песков заявил, что Путин пока не планирует контактировать с Зеленским
- Председателем ЦИК переизбрали Эллу Памфилову
- СМИ: в России мошенники решили нажиться на мошенниках
- Инфекционист не исключил всплеск коронавируса в Москве
29 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru