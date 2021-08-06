Назван способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Решить проблемы со сном поможет метод «10-3-2-1», сообщил в соцсети TikTok врач Каран Радж.

Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

По его словам, необходимо за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. За это время он выведется из организма и пропадет его стимулирующий эффект.

За три часа до сна нужно отказаться от существенных приемов пищи, что спасет от изжоги и пробуждения ночью.

За несколько часов до сна врач рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.

За два часа до сна нужно прекратить работу, а за час до сна перестать пользоваться гаджетами.

Грецкие орехи – лучшее снотворное. Об этом рассказала американский диетолог Саманта Кэссетти.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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