Назван способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

По его словам, необходимо за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. За это время он выведется из организма и пропадет его стимулирующий эффект.

За три часа до сна нужно отказаться от существенных приемов пищи, что спасет от изжоги и пробуждения ночью.

За несколько часов до сна врач рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.

За два часа до сна нужно прекратить работу, а за час до сна перестать пользоваться гаджетами.

Грецкие орехи – лучшее снотворное. Об этом рассказала американский диетолог Саманта Кэссетти.

