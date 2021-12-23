Назван самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом
Пробки на дорогах Москвы к вечеру 23 декабря достигнут 10 баллов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на департамент транспорта.
Основные заторы ожидаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. На дорожную ситуацию окажет влияние гололедица, временные ограничения, строительные и дорожные работы. Кроме того, жители города после работы посещают торговые центры для закупки продуктов на новогодний стол и подарков.
В ведомстве советуют сделать выбор в пользу общественного транспорта, что позволит сэкономить полтора-два часа в дороге. На этой неделе 10-балльные пробки в мегаполисе были зафиксированы 20 декабря из-за обильного снегопада и предпраздничных поездок по магазинам.
Ранее жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье отметила, что изменить тяжелую ситуацию с пробками в Москве вряд ли получится в ближайшее время. Столье порекомендовала пользоваться такси для экономии времени.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Назван самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом
- В Кремле заявили о высоком уровне антител у Путина после ревакцинации
- ДТП под Пензой: один погибший и семь пострадавших
- В центре канадской Оттавы произошла стрельба
- В США заявили, что время на восстановление ядерной сделки с Ираном заканчивается
- ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей
- Во Франции число заражений COVID приблизилось к рекордным за всю пандемию
- В США опровергли агрессивные настроения по отношению к России
- Ректор Казанского федерального университета арестован по обвинению в убийстве
- Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru