Назван самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом

Основные заторы ожидаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. На дорожную ситуацию окажет влияние гололедица, временные ограничения, строительные и дорожные работы. Кроме того, жители города после работы посещают торговые центры для закупки продуктов на новогодний стол и подарков.

В ведомстве советуют сделать выбор в пользу общественного транспорта, что позволит сэкономить полтора-два часа в дороге. На этой неделе 10-балльные пробки в мегаполисе были зафиксированы 20 декабря из-за обильного снегопада и предпраздничных поездок по магазинам.

Ранее жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье отметила, что изменить тяжелую ситуацию с пробками в Москве вряд ли получится в ближайшее время. Столье порекомендовала пользоваться такси для экономии времени.

