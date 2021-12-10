Пробки до 10 балов сковали движение в Москве в пятницу
Загруженность московских дорог к 18 часам пятницы оценивается в максимальные десять баллов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, причинами многочисленных заторов стали дорожные работы, и то, что москвичи стараются запастись подарками к Новому году и с этой целью массово отправляются в торговые центры.
Как утверждают в Дептрансе, движение в столице станет более свободным после 20:00.
Ранее в центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч.
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