Назван самый выгодный день для поездок на такси

Цены на такси в России могут отличаться у одного и того же агрегатора в полтора раза в зависимости от дня недели, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Сколково».

Самые высокие цены были зафиксированы по субботам, самые низкие – по воскресеньям. Эксперты сравнивали цены у трех агрегаторов: «Яндекс.Такси», «Ситимобила» и Uber.