Назван самый выгодный день для поездок на такси
Цены на такси в России могут отличаться у одного и того же агрегатора в полтора раза в зависимости от дня недели, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Сколково».
Самые высокие цены были зафиксированы по субботам, самые низкие – по воскресеньям. Эксперты сравнивали цены у трех агрегаторов: «Яндекс.Такси», «Ситимобила» и Uber.
При этом средняя стоимость поездки на такси в Москве составляла в декабре 414 рублей, в России в целом – 275 рублей.
Координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о наступлении в Москве 1 февраля коллапса в сфере такси из-за тонкостей системы ID для водителей.
При этом он подчеркнул, что ситуация в такси вышла за грань добра и зла, указав на засилие «нелегалов» и количество ДТП, ограблений и изнасилований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru