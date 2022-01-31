Назван самый выгодный день для поездок на такси

Цены на такси в России могут отличаться у одного и того же агрегатора в полтора раза в зависимости от дня недели, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Сколково».

Самые высокие цены были зафиксированы по субботам, самые низкие – по воскресеньям. Эксперты сравнивали цены у трех агрегаторов: «Яндекс.Такси», «Ситимобила» и Uber.

«Коллапсом не пахнет»: В профсоюзе таксистов опровергли слухи о взлете цен в Москве

При этом средняя стоимость поездки на такси в Москве составляла в декабре 414 рублей, в России в целом – 275 рублей.

Координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о наступлении в Москве 1 февраля коллапса в сфере такси из-за тонкостей системы ID для водителей.

При этом он подчеркнул, что ситуация в такси вышла за грань добра и зла, указав на засилие «нелегалов» и количество ДТП, ограблений и изнасилований.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЦеныТакси
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