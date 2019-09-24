Назван самый популярный у россиян алкоголь

Составлен рейтинг наиболее популярных у граждан России алкогольных напитков. По данным платформы фискальных данных «Такском», на первом месте оказалось пиво, передает RT.

Также в число самых любимых попали вино, водка, коньяк и сидр.

В прошлом году на пятом месте в этом списке на месте сидра было шампанское, передает Ura.ru.

Согласно исследованию, среди безалкогольных напитков российские покупатели чаще всего выбирают воду. В Топ-5 также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики. С 2018 года этот список не изменился.

В целом для составления рейтингов было проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз обсудил с НСН новые рекомендации экспертов по безопасной доле алкоголя.

