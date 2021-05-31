Назван самый популярный дополнительный сервис по КАСКО

Самым популярным сервисом, который автомобилисты оформляли чаще всего в дополнение к полисам КАСКО «Ингосстраха», стала «Гарантия мобильности». Его приобрели 12 % клиентов (в Москве – почти 18%) компании «Ингосстрах». Услуга дает возможность воспользоваться такси в случае ДТП, а после признания случая страховым - по КАСКО пользоваться услугами такси или каршеринга.

В регионах самым популярным дополнительным сервисом среди клиентов является «Постоянная страховая стоимость» (приобрели более 8%). Она предусматривает возможность выплаты полной стоимости транспортного средства при гибели или угоне автомобиля.

В целом повышенный интерес к дополнительным сервисам по КАСКО сохраняется среди автолюбителей по итогам 1 квартала 2021 года. Как минимум одну платную услугу дополнительно оформили 27% клиентов «Ингосстраха». Россияне предпочитают оформлять их в основном в мобильном приложении IngoMobile – в 56% онлайн-договоров были включены дополнительные опции. Почти половина пользователей приложения (49%) оформили услугу «Гарантия мобильности», она оказалась самой популярной.

Почти 7% клиентов компании (в Москве 9%) приобрели опцию «Техническая помощь на дороге». В этом случае автомобилист при поломке транспортного средства получит помощь и мелкий ремонт на дороге, сломавшееся авто могут также эвакуировать в ближайший сервис.

Сервис «Выезд аварийного комиссара» выбрали 5% застраховавшихся в «Ингосстрахе».

Аналитики компании также выяснили, что женщины приобретают дополнительные сервисы чаще мужчин - 29% и 25% договоров соответственно. Молодые люди до 30 лет приобретают платные услуги реже, чем старшее поколение – 24% против 27%.

«Ингосстрах» постоянно расширяет набор дополнительных сервисов в рамках КАСКО, чтобы максимально удовлетворять актуальные потребности клиентов, – заявил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев – Особое внимание мы уделяем мобильности и цифровизации – онлайн-каналы позволяют быстрее взаимодействовать с клиентом и предлагать самый широкий спектр дополнительных возможностей. Большинство пользователей на сегодняшний день приобретают дополнительные сервисы именно с помощью мобильного приложения IngoMobile».

